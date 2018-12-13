2018-12-13T10:15:29+03:00
Происшествия

У жителя Славского района сгорел сарай с зимним запасом дров и сена

Пожар случился в поселке Мысовка
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшую среду 12 декабря пожар случился в поселке Мысовка Славского района. Утром поступило сообщение о возгорании, на место выехали пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в деревянном сарае горела кровля. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Сгорело 4 кубометра дров и 2,5 тонны сена, запасенного на зиму.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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