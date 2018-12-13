Под Калининградом пьяный вор не смог снять деньги с похищенной кредитки

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-13T10:19:46+03:00

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В Советске ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 20-летний местный житель зашел в гости к своей знакомой. Визит уголовника обернулся очередной совершенной им кражей: ушлый паренек сумел вытянуть из кармана куртки хозяйки квартиры 500-рублевую купюру, но главное - банковскую карту, на которой находилась 120 тысяч рублей.

Обрадовавшись такой добыче, вор поспешил обналичить деньги – ПИН-код он столь же удачно подсмотрел у законной владелицы кредитки. Но попытки заполучить доступ к финансам проваливались одна за другой. Дело в том, что рецидивист был пьян и поэтому неверно запомнил цифры.

Тем временем советчанка, на телефон которой стали приходить «эсэмески» с сообщениями о попытках снятия денег со счета, подняла тревогу. Решающее слово осталось за сотрудниками местного угрозыска, которые оперативно задержали подозреваемого, продолжавшего настойчиво биться у банкомата.

В ближайшем будущем у преступника появиться еще одна возможность вплоть до пяти лет тренировать память в условиях «зоны».