2018-12-13T10:29:48+03:00
Общество

В новогодние праздники между Калининградом и Москвой будут курсировать дополнительные поезда

Решение принято в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока на одном из самых популярных направлений
Игорь ОРЕХОВ
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В преддверии новогодних праздников и связанных с ними традиционных ожиданий увеличения пассажиропотока Калининградская железная дорога назначила дополнительные поезда сообщением Калининград – Москва – Калининград.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, из нашего города в столицу дополнительно будет отправляться поезд № 148: 30 декабря 2018 года, 4 и 6 января 2019 года в 16:03 по местному времени (прибытие на Белорусский вокзал - 31 декабря, 5 и 7 января в 15:30 московского). Компанию ему составит поезд № 220 – он будет ходить 1,2,7 и 8 января 2019 года (отправление из Калининграда в 20:02, прибытие в Москву 3 и 4, 9 и 10 января в 00:35).

В обратном направлении назначен поезд № 219. Время его отправления из Москвы - 29 и 30 декабря 2018 года, 1,3 и 5 января 2019 года в 12:41 мск, в Калининград он прибывает, соответственно, 30 и 31 декабря 2018 года, 2, 4 и 6 января 2019 года в 11:47 по местному времени.

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