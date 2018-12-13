2018-12-13T10:40:24+03:00
Общество

В Калининграде со строительной компании взыскали более 900 тысяч за нарушение ПДД

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде со строительной компании взыскали более 900 тысяч за нарушение ПДД. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Компании выписали штрафы за нарушение правил дорожного движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства на общую сумму 850 тысяч рублей.

Директор компании не стал оплачивать штрафы, так как решил обжаловать вынесенные постановления. Однако суд отказал удовлетворять требования.

В пятидневный срок крупный штраф оплачен не был, и каждому исполнительному документу был назначен исполнительский сбор в размере 7 % и общая сумма задолженности составила уже 909 500 рублей. После этого предприятие решило заплатить и перечислило деньги в полном объеме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб