СЕГОДНЯ 10:40 2018-12-13T10:40:24+03:00

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В Калининграде со строительной компании взыскали более 900 тысяч за нарушение ПДД. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Компании выписали штрафы за нарушение правил дорожного движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства на общую сумму 850 тысяч рублей.

Директор компании не стал оплачивать штрафы, так как решил обжаловать вынесенные постановления. Однако суд отказал удовлетворять требования.

В пятидневный срок крупный штраф оплачен не был, и каждому исполнительному документу был назначен исполнительский сбор в размере 7 % и общая сумма задолженности составила уже 909 500 рублей. После этого предприятие решило заплатить и перечислило деньги в полном объеме.