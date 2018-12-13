2018-12-13T10:43:15+03:00
В мире

До конца декабря в Польше магазины будут работать и по воскресеньям

Кирилл Алексеев
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Весной этого года в Польше вступил в силу закон, запрещающий работу магазинов по воскресеньям и праздничным дням. Исключения составили первое и последнее воскресенье месяца. Но, как выясняется, не только.

Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде, в два ближайших воскресенья перед католическим Рождеством (25 декабря) магазины будут работать. В последнее воскресенье месяца двери торговых центров также будут открыты для покупателей.

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