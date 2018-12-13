2018-12-13T10:46:02+03:00
Общество

В Калининградской области решили освободить электромобили от транспортного налога

Виктор Сергеев
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Калининградская областная Дума решила освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога. Соответствующие поправки в региональное законодательство были приняты накануне на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам.

Также от уплаты транспортного налога планируется освободить владельцев автомобилей на газомоторном топливе.

- По замыслу разработчиков, эта мера должна стимулировать субъекты экономической деятельности активнее использовать более экологичные виды топлива и автомобилей, особенно в курортных зонах Калининградской области. При этом, принятие проекта закона не потребует дополнительных затрат, а выпадающие бюджетные доходы составят суммарно порядка 1 млн 300 тысяч рублей, что считается уровнем статистической погрешности, - сообщили в пресс-службе Облдумы.

Члены бюджетного комитета одобрили внесение изменений и рекомендовали областной Думе принять их в двух чтениях.

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