В четверг в Калининграде ограничат движение около Драмтеатра
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В четверг, 13 декабря, с 7 часов утра закрыто движение в районе Драмтеатра - на участке ул. Кронштадской от ул. Грекова до проспекта Мира, а также запрещена парковка на участке ул. Грекова от дома №8а до ул. Брамса.
- Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении торжественного мероприятия, посвященного открытию Года театра, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Движение будет закрыто до 22 часов.