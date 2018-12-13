2018-12-13T10:54:06+03:00
Общество

В четверг в Калининграде ограничат движение около Драмтеатра

Виктор Сергеев
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В четверг, 13 декабря, с 7 часов утра закрыто движение в районе Драмтеатра - на участке ул. Кронштадской от ул. Грекова до проспекта Мира, а также запрещена парковка на участке ул. Грекова от дома №8а до ул. Брамса.

- Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении торжественного мероприятия, посвященного открытию Года театра, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Движение будет закрыто до 22 часов.

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