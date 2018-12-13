2018-12-13T11:04:55+03:00
Общество

Суд обязал администрацию Советска отремонтировать спортивный зал в школе

Виктор Сергеев
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Советский городской суд обязал местную администрацию отремонтировать спортивный зал в школе №3. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле этого года прокуратура внесла представление директору школы, потому что спортивный зал не отвечал требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, в помещении были выявлены следы протекания кровли и грибок на стенах.

В августе в городе прошла проверка готовности школы к новому учебному сезону, однако нарушения не были устранены. После этого прокуратура подала исковое заявление в суд.

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