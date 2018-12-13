2018-12-13T11:06:30+03:00
В мире

В Ольштыне открывается традиционная Рождественская ярмарка

Она будет работать четыре дня
Кирилл Алексеев
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..Фото: olsztyn.onet.pl
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В четверг, 13 декабря, в Старом городе Ольштына откроется традиционная Рождественская ярмарка. Как сообщают польские СМИ, подарки, рождественские украшения и различные деликатесы представят более 60 частных производителей Варминьско-Мазурского воеводства.

- Мы стараемся выбирать продавцов так, чтобы предложение включало продукты, относящиеся к специфике и культурной самобытности региона Вармии и Мазур, - сказал изданию olsztyn.onet.pl Кшиштоф Отолиньский, директор управления по продвижению и туризму Ольштына. - В канун Рождества люди ищут такую продукцию, и благодаря этому у региональных производителей и ремесленников есть хорошая возможность ее реализовать.

Ярмарка будет работать в течение четырех дней - до воскресенья, 16 декабря.

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