В Калининграде отключили холодную воду в домах на пяти улицах

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-13T11:14:29+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет воды на пяти улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 13 часов воды не будет на ул. Летней 41-45,47-53,50-56 и ул. П. Морозова 172.

До 17 часов холодное водоснабжение будет отсутствовать на ул. Дм.Донского 27,35А,35Б; ул. Велосипедная дорога 1,3,3А; ул. Коломенской с 18-го по 38-й дом и с 11-го по 33-й дом.

До 18 часов не будет электричества на ул. Ю. Гагарина 13,15,15а и ул. Юбилейной 2.