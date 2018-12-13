2018-12-13T11:14:29+03:00
Общество

В Калининграде отключили холодную воду в домах на пяти улицах

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде в течение дня не будет воды на пяти улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 13 часов воды не будет на ул. Летней 41-45,47-53,50-56 и ул. П. Морозова 172.

До 17 часов холодное водоснабжение будет отсутствовать на ул. Дм.Донского 27,35А,35Б; ул. Велосипедная дорога 1,3,3А; ул. Коломенской с 18-го по 38-й дом и с 11-го по 33-й дом.

До 18 часов не будет электричества на ул. Ю. Гагарина 13,15,15а и ул. Юбилейной 2.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Облсуд оставил в силе приговор калининградцу, который задушил и сжег свою подругу
Стадион «Локомотив» в Калининграде планируют передать легкоатлетам
Алексей Заливатский: Янтарный в этом году заработал на 38% больше, чем в прошлом
Лопнувшее колесо стало причиной ДТП с пострадавшим на балтийской трассе
Упавшая в автобусе калининградка требует с перевозчика 100 тысяч рублей
Уволившийся из салона сотовой связи калининградец прихватил с собой два премиальных смартфона
В Балтийске построят парковку на 100 мест
В заявку «Балтики» на этот сезон в ФНЛ вошли 12 воспитанников калининградских спортшкол
В Калининград не пустили 25 тонн крабовых палочек из Китая
В Калининградской области сбили двух пешеходов
В порту Клайпеды от башенного крана оторвалась кабина с двумя рабочими
В Ольштыне открывается традиционная Рождественская ярмарка
Суд обязал администрацию Советска отремонтировать спортивный зал в школе
В четверг в Калининграде ограничат движение около Драмтеатра
В Калининградской области решили освободить электромобили от транспортного налога
До конца декабря в Польше магазины будут работать и по воскресеньям
В Калининграде со строительной компании взыскали более 900 тысяч за нарушение ПДД
В новогодние праздники между Калининградом и Москвой будут курсировать дополнительные поезда
Под Калининградом пьяный вор не смог снять деньги с похищенной кредитки