В Калининградской области сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-13T11:22:28+03:00

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В среду, 12 декабря, в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на автодороге Калининград-Полесск водитель «Мерседеса» сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

Вечером на улице Согласия в Калинниграде водитель «Рено» сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Она получила телесные повреждения.