2018-12-13T11:22:28+03:00
Происшествия

В Калининградской области сбили двух пешеходов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В среду, 12 декабря, в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на автодороге Калининград-Полесск водитель «Мерседеса» сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

Вечером на улице Согласия в Калинниграде водитель «Рено» сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Она получила телесные повреждения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Облсуд оставил в силе приговор калининградцу, который задушил и сжег свою подругу
Стадион «Локомотив» в Калининграде планируют передать легкоатлетам
Алексей Заливатский: Янтарный в этом году заработал на 38% больше, чем в прошлом
Лопнувшее колесо стало причиной ДТП с пострадавшим на балтийской трассе
Упавшая в автобусе калининградка требует с перевозчика 100 тысяч рублей
Уволившийся из салона сотовой связи калининградец прихватил с собой два премиальных смартфона
В Балтийске построят парковку на 100 мест
В заявку «Балтики» на этот сезон в ФНЛ вошли 12 воспитанников калининградских спортшкол
В Калининград не пустили 25 тонн крабовых палочек из Китая
В порту Клайпеды от башенного крана оторвалась кабина с двумя рабочими
В Калининграде отключили холодную воду в домах на пяти улицах
В Ольштыне открывается традиционная Рождественская ярмарка
Суд обязал администрацию Советска отремонтировать спортивный зал в школе
В четверг в Калининграде ограничат движение около Драмтеатра
В Калининградской области решили освободить электромобили от транспортного налога
До конца декабря в Польше магазины будут работать и по воскресеньям
В Калининграде со строительной компании взыскали более 900 тысяч за нарушение ПДД
В новогодние праздники между Калининградом и Москвой будут курсировать дополнительные поезда
Под Калининградом пьяный вор не смог снять деньги с похищенной кредитки