В Калининградской области сбили двух пешеходов
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду, 12 декабря, в Калининградской области произошло два наезда на пешеходов. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Утром на автодороге Калининград-Полесск водитель «Мерседеса» сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.
Вечером на улице Согласия в Калинниграде водитель «Рено» сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Она получила телесные повреждения.