В Калининград не пустили 25 тонн крабовых палочек из Китая
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
Изменить размер текста:
Роспотребнадзор не пустил в регион крупную партию крабовых палочек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
25 тонн замороженных крабовых палочек поступили в порт Балтийска из Китая. При проведении досмотра груза было выявлено отсутствие на маркировочных этикетках наименования и место нахождения импортера.
В результате выпуск груза был приостановлен. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.