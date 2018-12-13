2018-12-13T11:41:02+03:00
Общество

В Калининград не пустили 25 тонн крабовых палочек из Китая

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Роспотребнадзор не пустил в регион крупную партию крабовых палочек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

25 тонн замороженных крабовых палочек поступили в порт Балтийска из Китая. При проведении досмотра груза было выявлено отсутствие на маркировочных этикетках наименования и место нахождения импортера.

В результате выпуск груза был приостановлен. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

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