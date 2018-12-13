2018-12-13T11:53:29+03:00
Спорт

В заявку «Балтики» на этот сезон в ФНЛ вошли 12 воспитанников калининградских спортшкол

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В заявку «Балтики» на сезон-2018/2019 вошли 12 воспитанников местных спортшкол. В официальных играх первенства приняли участие пятеро из них, сообщает пресс-служба клуба.

Так, 25-летний Виталий Каленкович принял участие в 20 играх и забил два гола. 29-летний Владислав Крючков провел 15 игр, 20-летний Даниил Шабалин - 6 игр, 18-летний Дмитрий Захаров 5 игр. Две игры уже провел 20-летний Алексей Волков.

- Из этой пятерки игроков четверо занимались у нас в СДЮСШОР-5, рассказал директор крупнейшей футбольной школы региона Юрий Белецкий. - Неплохой показатель. Но главное – сохранить тенденцию и не останавливаться на этом. У «Балтики» появляется современная инфраструктура, и если она снова будет успешно выступать, то вновь станет маяком притяжения для подрастающего поколения юных футболистов. А пока, что греха таить, мальчишки, смотрят на другие клубы и при первой возможности стараются уехать в иногородние академии и интернаты.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что новое руководство клуба приняло решение расстаться сразу с одиннадцатью игроками. Еще семерым футболистам предложено пересмотреть личные финансовые условия.

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