2018-12-13T11:58:57+03:00
Общество

В Балтийске построят парковку на 100 мест

При этом, будет запрещена остановка на улице Невского
Иван МАРКОВ
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В Балтийске на улице Невского будет установлен знак «Остановка запрещена». С просьбой об этом 12 декабря к мэру города Сергею Мельникову обратились жильцы дома № 25 по этой улице.

- По словам местных жителей, машины, принадлежащие военнослужащим войсковой части Морской пехоты, создают помехи в движении. К домам невозможно завести уголь, дрова, затруднен проезд такси и кареты скорой помощи, - сообщает пресс-служба районной администрации. - Глава администрации Сергей Мельников в ходе беседы принял решение установить во дворе дома знак «Остановка запрещена» и табличку, предупреждающую о работе эвакуатора.

Крое того, администрация района в ближайшее время подготовит предложение о размещении в этом же районе города автостоянки на 100 автомобильных мест.

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