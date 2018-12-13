В Балтийске построят парковку на 100 мест
В Балтийске на улице Невского будет установлен знак «Остановка запрещена». С просьбой об этом 12 декабря к мэру города Сергею Мельникову обратились жильцы дома № 25 по этой улице.
- По словам местных жителей, машины, принадлежащие военнослужащим войсковой части Морской пехоты, создают помехи в движении. К домам невозможно завести уголь, дрова, затруднен проезд такси и кареты скорой помощи, - сообщает пресс-служба районной администрации. - Глава администрации Сергей Мельников в ходе беседы принял решение установить во дворе дома знак «Остановка запрещена» и табличку, предупреждающую о работе эвакуатора.
Крое того, администрация района в ближайшее время подготовит предложение о размещении в этом же районе города автостоянки на 100 автомобильных мест.