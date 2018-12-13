Уволившийся из салона сотовой связи калининградец прихватил с собой два премиальных смартфона

СЕГОДНЯ 12:07 2018-12-13T12:07:17+03:00

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По поводу пропажи двух дорогущих смартфонов общей стоимостью 143 тысячи рублей у директора салона сотовой связи на улице Нансена в Калининграде были кое-какие соображения. Ими он и поделился с полицейскими, когда понес в ОМВД России по Ленинградскому району заявление о краже.

Оперативники угрозыска решили присмотреться к персоналу торгового учреждения. И выяснили, что незадолго до исчезновения премиальных гаджетов из магазина уволился 28-летний сотрудник. Установить его новое местонахождение профессионалам особого труда не составило.

- Будучи доставленным в отдел полиции, мужчина сознался в содеянном и пояснил, что ему не нравилась работа в салоне и перед тем как уволиться, он решил совершить кражу телефонов, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Оба аппарата злоумышленник впоследствии продал, а деньги потратил.

Выходное пособие в размере до двух лет лишения свободы.