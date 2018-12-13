2018-12-13T12:26:14+03:00
Происшествия

Упавшая в автобусе калининградка требует с перевозчика 100 тысяч рублей

Когда водитель начал движение от остановки, пассажирка не удержалась на ногах и получила травмы
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Летом этого года на улице Летней в Калининграде пассажиры загружались в подкативший к остановке общественного транспорта автобус предприятия «Тотем». Но, видимо, делали это недостаточно проворно, ибо, едва в салон вошел последний пассажир, водитель поспешил тронуться. Пресловутым пассажиром (вернее, пассажиркой) оказалась жительница города, которая от резкого толчка не удержалась на ногах и упала.

Женщина получила ушибы и была вынуждена обратиться за помощью в медучреждение. А когда немного залечила травмы, решила автобусникам не спускать и обратилась в Московский районный суд с иском о компенсации морального вреда. В документе фигурирует цифра 100 000 рублей – именно в такую сумму может обойтись столько «Тотему» поездка отдельно взятой калининградки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Интерес к калининградскому офшору проявили 12 компаний
Калининградец ограбил салон сотовой связи и угнал велосипед в Гурьевске
Алиханов: Хочешь инвестиций – строй барьеры
Антон Алиханов: Мы заметные игроки в сельскохозяйственном экспорте
Зеленоградский котошеф и кот Семен Семенович отправят подарки в японский город Ономити
Две калининградки-мерчандайзера «развели» бизнесмена на деньги
В Калининграде водителя «Мерседеса» задержали за повторное пьяное вождение
Прегольскую ТЭС присоединили к калининградской энергосистеме
Под Калининградом разносчик пиццы отбился от грабителя
Калининградская область вошла в тридцатку самых грязных регионов России
Прокуратура потребовала снести самовольно построенные навес и гараж в Светлом
Жителя Черняховска задержали за кражу рельсов