Упавшая в автобусе калининградка требует с перевозчика 100 тысяч рублей

13 Дек. 12:26 2018-12-13T12:26:14+03:00

Когда водитель начал движение от остановки, пассажирка не удержалась на ногах и получила травмы

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Летом этого года на улице Летней в Калининграде пассажиры загружались в подкативший к остановке общественного транспорта автобус предприятия «Тотем». Но, видимо, делали это недостаточно проворно, ибо, едва в салон вошел последний пассажир, водитель поспешил тронуться. Пресловутым пассажиром (вернее, пассажиркой) оказалась жительница города, которая от резкого толчка не удержалась на ногах и упала.

Женщина получила ушибы и была вынуждена обратиться за помощью в медучреждение. А когда немного залечила травмы, решила автобусникам не спускать и обратилась в Московский районный суд с иском о компенсации морального вреда. В документе фигурирует цифра 100 000 рублей – именно в такую сумму может обойтись столько «Тотему» поездка отдельно взятой калининградки.