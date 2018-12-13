Лопнувшее колесо стало причиной ДТП с пострадавшим на балтийской трассе
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В среду вечером на автодороге Калининград-Балтийск произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 45-м километре трассы. У автомобиля «Ауди 100» лопнуло переднее правое колесо, машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ауди А6».
В результате столкновения водитель второй машины получил травмы.