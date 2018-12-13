2018-12-13T12:27:20+03:00
Происшествия

Лопнувшее колесо стало причиной ДТП с пострадавшим на балтийской трассе

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В среду вечером на автодороге Калининград-Балтийск произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 45-м километре трассы. У автомобиля «Ауди 100» лопнуло переднее правое колесо, машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в «Ауди А6».

В результате столкновения водитель второй машины получил травмы.

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