Алексей Заливатский: Янтарный в этом году заработал на 38% больше, чем в прошлом

13 Дек. 12:29 2018-12-13T12:31:26+03:00

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В четверг 13 декабря мэр Янтарного Алексей Заливатский сообщил, что его муниципалитет по итогам этого финансового года заработал на 38% больше, чем в прошлом.

- В 2017 году нам помогало дотацией правительство области, а в текущем мы уже справляемся своими силами, - сообщил Заливатский. - Улучшили собираемость налогов. Но основной статьей дохода для муниципалитета стали аукционы по продаже в собственность и по предоставлению в аренду земельных участков.

По словам мэра курортного города, с начала этого года было проведено 18 аукционов, и общая сумма поступивших денежных средств по итогам торгов составила более 55 млн. рублей.

- Для муниципалитета это теперь основной источник поступления средств в бюджет, - добавил Заливатский.

По его словам в 2017 году муниципалитет заработал 100 млн. рублей, а в 2018 году - 138 млн.