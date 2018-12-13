2018-12-13T12:35:20+03:00
Спорт

Стадион «Локомотив» в Калининграде планируют передать легкоатлетам

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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Стадион «Локомотив» в Калининграде планируются передать для занятий легкой атлетикой. Об этом на прошедшем в Облдуме «круглом столе» рассказал депутат Александр Федоренко. Кроме этого, весной 2019 года на стадионе «Балтика» будут открыты беговые дорожки.

- Мне, как бывшему легкоатлету, хотелось бы, чтобы легкая атлетика вновь стала у нас в регионе «Королевой спорта» и самым массовым видом спорта. Одна из проблем - это отсутствие спортивной инфраструктуры. У легкоатлетов нет своего стадиона, где можно было бы не только бегать, но и заниматься метанием, прыжками и другими видами. На чемпионате мира разыгрываются 48 наград в легкоатлетических дисциплинах и здесь есть над чем поработать нашему правительству, - отметил парламентарий.

Он добавил, что желающих заниматься легкой атлетикой в области становится все больше, однако квалифицированных тренеров не хватает. Поэтому, нужна материальная поддержка и соответствующие строки в областном бюджете для финансирования участия калининградских спортсменов в соревнованиях.

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