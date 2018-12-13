Облсуд оставил в силе приговор калининградцу, который задушил и сжег свою подругу

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-13T12:36:46+03:00

Осенью этого года убийцу отправили на восемь с половиной лет в колонию строгого режима

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Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского облсуда оставила в силе приговор в отношении 41-летнего калининградца, который убил свою сожительницу и сжег ее тело.

Все произошло в январе этого года в поселке Кострово Зеленоградского района. По ходу пьяной ссоры мужчина положил подушку на лицо лежащей на кровати подруги, надавил рукой и удерживал, пока женщина не перестала подавать признаки жизни. Наутро убийца вынес труп во двор и сжег в самодельном очаге.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, получив восемь с половиной лет в колонии строгого режима. Защита решила обжаловать данное решение Зеленоградского районного суда, обратившись в высшие инстанции. Однако в итоге эта апелляция успеха не возымела.