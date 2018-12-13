Жителя Черняховска задержали за кражу рельсов
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В Черняховском районе задержали мужчину, который разбирал железнодорожные рельсы. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Во время патрулирования территории охранник бывшей воинской части заметил мужчину, который разбирал рельсы на подъездном пути. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника, ранее судимого 31-летнего мужчину.
Подозреваемый в краже сознался в содеянном, пояснив, что разбирал рельсы для сдачи на металлолом, - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».