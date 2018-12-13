2018-12-13T13:35:01+03:00
Общество

Жителя Черняховска задержали за кражу рельсов

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Черняховском районе задержали мужчину, который разбирал железнодорожные рельсы. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Во время патрулирования территории охранник бывшей воинской части заметил мужчину, который разбирал рельсы на подъездном пути. Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника, ранее судимого 31-летнего мужчину.

Подозреваемый в краже сознался в содеянном, пояснив, что разбирал рельсы для сдачи на металлолом, - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр туризма: У молодежи Калининград ассоциируется с Кантом
Под Калининградом началось производство по полному циклу двух моделей коммерческих автомобилей Hyundai
Жителя Светлого осудили за жестокое избиение собаки
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб