2018-12-13T13:43:01+03:00
Общество

Прокуратура потребовала снести самовольно построенные навес и гараж в Светлом

Объект возвели в охранной зоне высоковольтной линии электропередач
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом прокуратура обнаружила самовольные постройки в охранной зоне. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Как оказалось, местный житель без разрешения построил навес и гараж с мастерской непосредственно под опорами линии электропередач напряжением свыше 1000 вольт. Это создало потенциальную угрозу жизни и здоровью людей и бесперебойному энергоснабжению жителей и организаций.

В результате прокурор Светлого обратился в суд с требованием о сносе самовольной постройки.

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