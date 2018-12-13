2018-12-13T13:43:01+03:00
Общество

Прокуратура потребовала снести самовольно построенные навес и гараж в Светлом

Объект возвели в охранной зоне высоковольтной линии электропередач
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Светлом прокуратура обнаружила самовольные постройки в охранной зоне. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Как оказалось, местный житель без разрешения построил навес и гараж с мастерской непосредственно под опорами линии электропередач напряжением свыше 1000 вольт. Это создало потенциальную угрозу жизни и здоровью людей и бесперебойному энергоснабжению жителей и организаций.

В результате прокурор Светлого обратился в суд с требованием о сносе самовольной постройки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24