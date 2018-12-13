Прокуратура потребовала снести самовольно построенные навес и гараж в Светлом
Объект возвели в охранной зоне высоковольтной линии электропередач
.Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом прокуратура обнаружила самовольные постройки в охранной зоне. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
Как оказалось, местный житель без разрешения построил навес и гараж с мастерской непосредственно под опорами линии электропередач напряжением свыше 1000 вольт. Это создало потенциальную угрозу жизни и здоровью людей и бесперебойному энергоснабжению жителей и организаций.
В результате прокурор Светлого обратился в суд с требованием о сносе самовольной постройки.