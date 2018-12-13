Калининградская область вошла в тридцатку самых грязных регионов России

СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-13T14:17:15+03:00

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12 декабря Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2018 года. Калининградская область в этом рейтинге занимает 60-е место и входит в тридцатку самых грязных регионов страны. При этом стоит отметить, что наша область все-таки поднялась с 62 строчки рейтинга.

При этом, десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом: 1. Тамбовская область; 2. Алтайский край; 3. Республика Алтай; 4. Курская область; 5. Белгородская область; 6. Мурманская область; 7. Магаданская область; 8. Москва; 9. Республика Коми; 10. Санкт-Петербург.

Ситуацию с аутсайдерами рейтинга прокомментировал председатель правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрей Нагибин:

- Что касается «аутсайдеров», то из разговоров с чиновниками профильных департаментов создается впечатление, что некоторым выгодно быть на последних позициях, так как всегда можно сослаться на рейтинг и попросить дополнительные субсидии из Федерального бюджета, - заявил Нагибин. - Свердловская область, например, за 2018 год ни разу не предоставила информацию о проводимых ею экологических мероприятиях.