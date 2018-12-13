Под Калининградом разносчик пиццы отбился от грабителя

СЕГОДНЯ 15:20 2018-12-13T15:20:56+03:00

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Дознаватели ОМВД России по Гурьевскому району возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Гурьевска, которого подозревают в попытке ограбления разносчика пиццы.

Началось с того, что 17-летний гурьевчанин, изрядно наклюкавшись в компании друзей, решил сделать им приятное и заказал по телефону три коробки пиццы на закуску. То, что оплачивать заказ ему, собственно, нечем, недоросль обнаружил, когда пиццамен уже стучался в дверь. Выход из ситуации нашелся сам собой: рубаха-парень решил отобрать заказ силой, без оплаты.

Однако разносчик итальянской еды оказался не из пугливых, не слабого десятка и, хотя успешно отбил атаку, настучал об этом в полицию. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних грабителя-неудачника быстро вычислили и теперь шьют ему уголовное дело.

Голод – ничто, имидж – все!