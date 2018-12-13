Прегольскую ТЭС присоединили к калининградской энергосистеме

13 Дек. 15:30 2018-12-13T15:30:41+03:00

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Специалисты компании "Янтарьэнерго" завершили процесс технологического присоединения Прегольской тепловой электростанции (ТЭС) к энергосистеме Калининградской области. Как сообщило агентство ТАСС, для этого энергетики построили 75 километров линий электропередачи, установили 303 опоры. Кроме того, были реконструированы три электроподстанции.

Напомним, Прегольская ТЭС - третья из четырех новых станций суммарной мощностью 1 ГВт. Весной этого года были введены в эксплуатацию введены Маяковская ТЭС в городе Гусев и Талаховская ТЭС в Советске мощностью 156 МВт каждая.