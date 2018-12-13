2018-12-13T16:35:59+03:00
Общество

В Калининграде водителя «Мерседеса» задержали за повторное пьяное вождение

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция
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В Калининграде водителя «Мерседеса» задержали за повторное пьяное вождение. Об этом сообащет отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

Автомобиль остановили утром на улице Пролетарской, водитель по внешним признакам находился в состоянии опьянения.

В ходе проверки выяснилось, что в апреле этого года его лишили прав за вождение в пьяном виде на полтора года.

- Мужчина прошел медицинское освидетельствование на содержание алкоголя, но при этом отказался пройти тест на наркотики, - отметили в ГИБДД

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителю грозит штраф до 300 тысяч или лишение свободы на срок до двух лет.

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