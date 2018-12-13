Две калининградки-мерчандайзера «развели» бизнесмена на деньги

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-13T16:48:58+03:00

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Следователи межрайонного отдела МВД России «Багратионовский» возбудили уголовное дело в отношении 25-летней и 30-летней сотрудниц одной из калининградских компаний, специализирующихся на оптовых поставках товаров в магазины.

Выяснилось, что мерчандайзеры, чтобы завладеть продуктами питания и винно-водочной продукцией, ввели в заблуждение некого индивидуального предпринимателя. Проще говоря, ушлые девицы обманули бизюнка, подделав документы, подтверждающие факт возврата продукции. В отношении мошенниц, конечно, возбуждено уголовное дело с перспективой лишения свободы на срок до 5 лет (но это по максимуму).

Какое красивое слово – «мерчандайзер». А если вникнуть в суть – обычный ловчила.