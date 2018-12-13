Зеленоградский котошеф и кот Семен Семенович отправят подарки в японский город Ономити

13 Дек. 16:57 2018-12-13T17:00:42+03:00

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В Зеленоградске получила продолжение история с приглашением в город японских котов Кена и Гоу (напомним, их не пускают в музей города Ономити). Если ранее музей «Мурариум» подарил японским котам абонемент на бесплатное посещение городских музеев Зеленоградска, то сейчас администрация Зеленоградска готовит для животных сюрпризы, которые должны порадовать их перед Новым годом.

Как сообщает газета «Волна», в церемонии примет участие зеленоградский котошеф Светлана Логунова и кот-смотритель гостинично-развлекательного центра «Парадокс» Семен Семенович.

- Подарки будем отправлять во вторник 18 декабря, - сообщает издание. - Начало – в 11:30. Место проведения – гостинично-развлекательный центр «Парадокс» (музей «Мурариум») – Зеленоградск, улица Саратовская, дом 2а.