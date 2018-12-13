2018-12-13T17:03:19+03:00
Общество

Антон Алиханов: Мы заметные игроки в сельскохозяйственном экспорте

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Калининградская область является заметным игроком в российском экспорте сельскохозяйственной продукции. Об этом в ходе онлайн-интервью на сайте «Газета.Ru» заявил губернатор Антон Алиханов.

- Калининград, так сказать, рожденный для экспорта регион. И в этом году Министерство сельского хозяйства России прогнозирует экспорт порядка 26 млрд долларов США сельхозэкспорта. Доля Калининграда — это 1,2 млрд. То есть мы заметные игроки, - сказал он.

Алиханов отметил, что экспорт растет, в основном, благодаря таким крупным игрокам, как «Содружество», «Мираторг».

- Не буду сейчас называть цифр [инвестиционным планам], но они очень радуют. Надеюсь, что они будут реализованы в ближайшие 2-3 года, - сказал калинниградский губернатор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб