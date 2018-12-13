Антон Алиханов: Мы заметные игроки в сельскохозяйственном экспорте

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-13T17:03:19+03:00

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Калининградская область является заметным игроком в российском экспорте сельскохозяйственной продукции. Об этом в ходе онлайн-интервью на сайте «Газета.Ru» заявил губернатор Антон Алиханов.

- Калининград, так сказать, рожденный для экспорта регион. И в этом году Министерство сельского хозяйства России прогнозирует экспорт порядка 26 млрд долларов США сельхозэкспорта. Доля Калининграда — это 1,2 млрд. То есть мы заметные игроки, - сказал он.

Алиханов отметил, что экспорт растет, в основном, благодаря таким крупным игрокам, как «Содружество», «Мираторг».

- Не буду сейчас называть цифр [инвестиционным планам], но они очень радуют. Надеюсь, что они будут реализованы в ближайшие 2-3 года, - сказал калинниградский губернатор.