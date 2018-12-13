Алиханов: Хочешь инвестиций – строй барьеры

13 Дек. 17:09 2018-12-13T17:10:02+03:00

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Инвесторы проявляют большой интерес к Калининградской области, несмотря на санкции и контрсанкции. Об этом в ходе онлайн-интервью на сайте «Газета.Ru» заявил губернатор Антон Алиханов.

- На самом деле, мы, понятно, с иностранными инвесторами — в силу нашей географии - давно знакомы и давно работаем. У нас есть даже отдельная Ассоциация иностранных инвесторов Калининградской области. Если говорить про интерес, то интерес большой, несмотря на санкционный, антисанкционный режим. Знаете, есть такое выражение применительно к Калининградской области: хочешь инвестиций - строй барьеры. То есть интерес польских, немецких инвесторов только вырос, особенно к сельскому хозяйству, - заявил Антон Алиханов.

По его словам, сейчас в регионе есть проект селекционно-генетического центра, новых молочных комплексов, который, в том числе, реализуется с участием немецкого капитала и немецких разработок в части сельского хозяйства.