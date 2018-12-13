2018-12-13T17:18:00+03:00
Происшествия

Калининградец ограбил салон сотовой связи и угнал велосипед в Гурьевске

Бесчинства молодчика смогли пресечь лишь оперативники уголовного розыска
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Гурьевске на днях бесчинствовал рецидивист-велосипедист.

Сначала ранее судимый 27-летний молодчик наведался в салон сотовой связи на улице Советской. Попросив у продавца рассмотреть смартфон поближе, негодяй, едва заполучив гаджет в руки, рванул к выходу, даже не подумав расплатиться.

Пока гурьевская полиция поднималась по тревоге, уголовник успел напаскудить еще и в одном из местных пивных баров. Изрядно нарезавшись и выйдя из питейного заведения, отморозок узрел припаркованный рядом велосипед. На нем и уехал зигзагами.

Оперативники угрозыска, подробно опросили возможных очевидцев преступлений, просмотрев записи камер видеонаблюдения и установили маршрут движения подозреваемого, настигли его. Правда, уже пешим и без копейки денег.

Обвиняемому сразу по двум статьям УК РФ преступнику, в силу сугубой гуманности нашего законодательства, грозит лишение свободы, но не больше, чем на пять лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24