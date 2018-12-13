Интерес к калининградскому офшору проявили 12 компаний

13 Дек. 17:18 2018-12-13T17:19:54+03:00

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Областные власти провели переговоры с 12 компаниями, которые заинтересовались офшором на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом входе онлайн-интервью на сайте «Газета.Ru» сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Мы сейчас провели переговоры с двенадцатью компаниями. Я надеюсь, что 20 декабря будет Совет директоров «Русала», En+ и других, и мы уже их у себя зарегистрируем. Всю работу по гарантийным письмам, по юридическим адресам и всему остальному мы уже провели вместе с Министерством экономического развития, - сказал Алиханов.

Глава региона не исключил, что после нескольких лет, или, может быть, года работы офшоров нужно будет их совершенствовать, расширять.

- Потому что сейчас закон достаточно консервативный, он по сути подразумевает некую «транспортировку» компаний из уже существующих юрисдикций на нашу площадку. На наш взгляд, здесь есть еще над чем подумать, с точки зрения развития инновационных видов бизнеса и так далее. Мы с Минэком эти проблемы и вопросы обсуждаем. Надеюсь, что такие решения, может быть, даже в следующем году будут приняты, - сказал Антон Алиханов.