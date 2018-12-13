2018-12-13T18:34:17+03:00
Общество

Суд возобновил работу поликлиники противотуберкулезного диспансера в Калининграде

Виктор Сергеев
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В Калининграде возобновлена работа поликлиники противотуберкулезного диспансера на улице Каштановая аллея. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Месяц назад суд приостановил работу поликлиники из-за нарушений пожарной безопасности. После этого в лечебном учреждении была устранена часть нарушений, оставшиеся будут исправлены в первом квартиле 2019 года.

- Оценив все представленные документы об устранении допущенных нарушений, Центральный районный суд прекратил исполнение административного наказания, в виде приостановления деятельности по эксплуатации здания, - отметили в пресс-службе суда.

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