В Калининграде на ремонт разбитых автобусных остановок потратили более 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:46 2018-12-13T18:46:42+03:00

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В этом году в Калининграде на ремонт поврежденных остановок потратили более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. В 2019 году на эти цели выделили 3,4 млн рублей.

Всего в рамках подготовки города к проведению матчей ЧМ-2018, было отремонтировано 26 поврежденных остановочных павильонов. После ЧМ разбитыми оказались еще 6 павильонов, причем два из них - повторно.

- Наиболее часто вандалы повреждают лайтбоксы - конструктивные элементы для размещения рекламы. Сейчас прорабатывается вопрос о замене закаленного стекла в лайтбоксах на более устойчивый к механическому воздействию пластиковый материал, как один из вариантов – органическое стекло, - сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда.