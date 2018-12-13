Кравченко: Недофинансирование медицинской отрасли сегодня – около 300 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:53 2018-12-13T19:53:20+03:00

По словам министра здравоохранения, финансирование отрасли в будущем году будет на 9% выше, чем в текущем

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В четверг в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» министр здравоохранения Александр Кравченко заявил, что недофинансирование медицинской отрасли не так велико, как говорят.

- Денег много не бывает, любые средства здравоохранения есть, куда использовать, - сообщил Кравченко. – Задач нерешенных – вагон просто. Действительно есть определенный дефицит программ, но это не история текущего года и не история нашего региона исключительно. Дефицит есть, но мы можем говорить, что очень серьезно его уменьшаем. Самое главное, что корректируется и корректируется у нас все в течение года. У нас очень хорошая экономия сегодня, что позволяет нам решать все задачи, которые стоят перед здравоохранением в этом спокойном объеме финансирования.

Также Кравченко заметил, что финансирование отрасли в будущем году на 9% выше, чем в текущем.

По словам Кравченко, недофинансирование сегодня держится в рамках 300 миллионов рублей. При этом, ранее СМИ сообщали, что, по данным депутата Михаила Чесалина, медицинская отрасль недополучает около полутора миллиардов рублей.