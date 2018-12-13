Калининградский министр здравоохранения: Информация о продаже медиками информации о покойниках пока не подтвердилась

СЕГОДНЯ 20:07 2018-12-13T20:09:42+03:00

По словам Александра Кравченко, время от времени он получает такую информацию от граждан и передает ее правоохранителям

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В четверг в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» у министра здравоохранения Александра Кравченко ведущая спросила, действительно ли в Калининграде есть проблема с продажей информации о покойниках ритуальным агентствам.

- Ситуация эта – вся черная, - ответил Кравченко. - Мы периодически получаем обращения от тех или иных лиц, что кто-то кому-то где-то «продает» или передает информацию. Мы эту информацию передаем в правоохранительные органы. Это не проблема только Калининградской области, эта история много где и не всем нравится, поэтому все ждут федерального закона о ритуальном деле, который должен вот-вот появиться, и все эти вещи будут зарегулированы.

Тем не менее, Кравченко усомнился, что эта история имеет массовый характер. К тому же, по его словам, случаи пока не подтверждены правоохранительными органами.

- В свою очередь, я, когда получаю эти обращения, думаю, что мне сделать? – переспросил Кравченко. - Говорят, что условный Иванов, Петров или Сидоров якобы передал информацию третьим лицам о том, что кто-то умер. А мы знаем, что они так себя ведут или не знаем? Тут вопрос какой? Мы должны работника «скорой» уволить? Не имеем права. Но мы каждое такое обращение передаем в правоохранительные органы. Мы не можем проверять такую информацию, это не в нашей компетенции. Пока ни разу такая информация не подтвердилась.