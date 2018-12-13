2018-12-13T20:26:09+03:00
Здоровье

В Калининграде построят две поликлиники смешанного профиля

По словам министра Александра Кравченко, сегодня многие региональные поликлиники устарели и имеют «винтажную» материально-техническую базу
Иван МАРКОВ
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В новых поликлиниках будут принимать и взрослых и детейВ новых поликлиниках будут принимать и взрослых и детейФото: Иван МАРКОВ
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В четверг в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» министр здравоохранения Александр Кравченко заявил, что одной из сельезных проблем его острасли в регионе является «винтажная» материально-техническая база.

- У нас есть некоторые больницы, которые в не совсем приспособленных помещениях расположены, - заявил Кравченко. - Например, муниципальные больницы или встроенные поликлиники. Мы понимаем, что у нас назрела необходимость строительства поликлиник. Мы сейчас входим в типовое проектирование поликлиник, которых мы в Калининграде планируем построить две. Одна будет на Сельме, а вторая на востоке города. Мы понимаем, что в этом есть четкая потребность.

По словам Кравченко, их профиль впервые будет смешанным.

- Мы ставим себе задачу, чтобы с одной стороны это была детская поликлиника, с другой – взрослая, а посередине – диагностический центр совместного использования. Это будет самая шикарная модель.

Строить поликлиники по этим проектам регион, по словам Кравченко, будет уже в 2020 году.

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