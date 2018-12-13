В Калининграде построят две поликлиники смешанного профиля
В четверг в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» министр здравоохранения Александр Кравченко заявил, что одной из сельезных проблем его острасли в регионе является «винтажная» материально-техническая база.
- У нас есть некоторые больницы, которые в не совсем приспособленных помещениях расположены, - заявил Кравченко. - Например, муниципальные больницы или встроенные поликлиники. Мы понимаем, что у нас назрела необходимость строительства поликлиник. Мы сейчас входим в типовое проектирование поликлиник, которых мы в Калининграде планируем построить две. Одна будет на Сельме, а вторая на востоке города. Мы понимаем, что в этом есть четкая потребность.
По словам Кравченко, их профиль впервые будет смешанным.
- Мы ставим себе задачу, чтобы с одной стороны это была детская поликлиника, с другой – взрослая, а посередине – диагностический центр совместного использования. Это будет самая шикарная модель.
Строить поликлиники по этим проектам регион, по словам Кравченко, будет уже в 2020 году.