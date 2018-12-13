2018-12-13T20:42:50+03:00
Здоровье

Кравченко: Строительство онкоцентра в Калининграде идет активными темпами

По словам министра, он только сегодня в последний раз посещал стройплощадку объекта
Иван МАРКОВ
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Проект онкоцентраПроект онкоцентраФото: Правительство Калининградской области
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В четверг в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» у министра здравоохранения Александра Кравченко ведущая спросила, на каком этапе сейчас находится строительство онкоцентра в Калининграде. Прежде, чем ответить, Кравченко вспомнил историю о том, как он приехал в регион в качестве главврача онкоцентра.

- Я с одним очень приятным мне человеком начал разговаривать на эту тему, и он мне ответил: «Да ладно, мне с 1976 года тут об этом рассказывают». Но ведь как-то удалось! – ответил Кравченко, после чего добавил, что время от времени посещает стройплощадку. – Там активно идут строительные работы в рамках того графика, который там должен быть. Сегодня с Сергеем Александровичем были на стройплощадке, выезжали, смотрели. Честно говоря, я рад, что этот процесс запустился.

Напомним, конкурс на строительство онкоцентра выиграла компания «АрТель» из Реутова. После снижения первоначальной цены контракта компания должна построить объект за 4,202 миллиарда рублей.

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