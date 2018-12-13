2018-12-13T21:37:20+03:00
Здоровье

Реконструкция детской областной больницы в Калининграде начнется в следующем году

По словам Александра Кравченко, появится новый корпус с реанимацией и операционными
Иван МАРКОВ
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В четверг в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» министр здравоохранения Александр Кравченко заявил, что в ближайшее время начнется реконструкция детской областной больницы.

- Это вопрос, который остро стоит, он назрел, - заявил министр. – Нас поддержали на федеральном уровне, в том числе по финансированию. Мы начнем реконструкцию медсанчасти в следующем году. Там вырастет целый корпус, новый и большой, современный, с реанимацией, с операционными, что позволит нам немножко изменить ситуацию с оказанием помощи в тех площадях, где мы сейчас работаем. Это призыв и наших коллег-медиков, и наших пациентов, которые периодически нам высказывают определенные негативные эмоции.

Кроме того, Кравченко пообещал продолжать работу по онкологической службе в виде открытия новых центров женского здоровья.

- Мы понимаем, что в Калининграде одного такого центра недостаточно, поэтому будет еще один на базе центральной городской клинической больницы.

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