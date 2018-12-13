2018-12-13T21:56:42+03:00
Здоровье

В Калининграде появится центр лечения хронической боли

По словам Александра Кравченко, этот центр откроется на базе одного из отделений первой городской больницы
Иван МАРКОВ
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Александр КравченкоАлександр КравченкоФото: Иван МАРКОВ
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В четверг в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» министр здравоохранения Александр Кравченко заявил, что в Калининграде появится центр лечения хронической боли.

- Мы планируем сделать в следующем году центр лечения хронической боли, - сообщил Кравченко. - Территориально он будет располагаться на базе одного из отделений первой городской больницы нашей. У нас для этого там есть все условия, плюс мы понимаем, что мы дополнительно еще будем привлекать компетенции с других территорий, мы ведем переговоры и будем, как Антон Андреевич говорит, «хантить» специалистов.

Что касается новых специалистов, то, по словам Кравченко, в Калининграде появились высокотехнологичные виды помощи в областной больнице, связанные с лечением заболеваний ЦНС, новые хирургические методы лечения заболеваний суставов.

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