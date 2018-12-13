2018-12-13T23:40:42+03:00
Здоровье

Кравченко: Чтобы впервые попасть на прием к онкологу в Калининграде, нужно ждать не больше двух дней

По словам министра здравоохранения, в случае, если пациент не может попасть на прием, необходимо звонить ему на горячую линию
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Александр КравченкоАлександр КравченкоФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В четверг в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» у министра здравоохранения Александра Кравченко ведущая Елена Волова спросила, какая сейчас очередь на запись к онкологу.

- Вчера запрашивал эту информацию, - ответил Кравченко. – Леонид Ныжник, который сейчас у нас этой онкополиклиникой управляет, вчера передал привет от моих коллег из Москвы, где был на учебе. Я ему задал вопрос, сколько у нас сегодня люди ждут с впервые выявленным онкологическим диагнозом консультацию онколога. Ответ получил следующий: не больше двух дней. Прямо вот могу в эфире его телефон мобильный озвучить, потому что если человек приходит ногами в регистратуру онкологическую, приносит документы, в которых написано, что у него впервые выявлено онкологическое заболевание, мы прилагаем все усилия, чтобы этот человек попал максимально быстро к специалистам, чтобы нам начать первый этап специализированного лечения.

Также Кравченко посоветовал тем, кто в течение недели не может попасть на прием к онкологу, звонить ему на горячую линию или писать напрямую через сайт минздрава.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудники калининградского правительства сдали 20 литров крови
Калининградка избила бывшего мужа после ссоры о воспитании ребенка
В Калининграде водителю грозит 15 суток ареста за отказ снять тонировку
В Калининграде назвали победителей премии «ВДвижении»
Полиция завела дело на калининградца, который ложно обвинил детей в краже
Волонтеры: На Хлебном озере в Калининграде от отравления гибнут птицы
Калининградская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером
В Калининградскую область прибыла первая партия сжиженного природного газа
С калининградского Минздрава взыскивают 238 тысяч за лекарство для онкобольного
Власти Калининграде пока не нашли инвестора, который разберет падающий дом на Московском проспекте
В Гурьевском районе на 6-летнего мальчика упала металлическая конструкция, ребенок погиб