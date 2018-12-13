2018-12-13T23:40:42+03:00
Здоровье

Кравченко: Чтобы впервые попасть на прием к онкологу в Калининграде, нужно ждать не больше двух дней

По словам министра здравоохранения, в случае, если пациент не может попасть на прием, необходимо звонить ему на горячую линию
Иван МАРКОВ
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Александр КравченкоАлександр КравченкоФото: Иван МАРКОВ
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В четверг в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» у министра здравоохранения Александра Кравченко ведущая Елена Волова спросила, какая сейчас очередь на запись к онкологу.

- Вчера запрашивал эту информацию, - ответил Кравченко. – Леонид Ныжник, который сейчас у нас этой онкополиклиникой управляет, вчера передал привет от моих коллег из Москвы, где был на учебе. Я ему задал вопрос, сколько у нас сегодня люди ждут с впервые выявленным онкологическим диагнозом консультацию онколога. Ответ получил следующий: не больше двух дней. Прямо вот могу в эфире его телефон мобильный озвучить, потому что если человек приходит ногами в регистратуру онкологическую, приносит документы, в которых написано, что у него впервые выявлено онкологическое заболевание, мы прилагаем все усилия, чтобы этот человек попал максимально быстро к специалистам, чтобы нам начать первый этап специализированного лечения.

Также Кравченко посоветовал тем, кто в течение недели не может попасть на прием к онкологу, звонить ему на горячую линию или писать напрямую через сайт минздрава.

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