Кравченко: Чтобы впервые попасть на прием к онкологу в Калининграде, нужно ждать не больше двух дней

13 Дек. 23:40 2018-12-13T23:40:42+03:00

По словам министра здравоохранения, в случае, если пациент не может попасть на прием, необходимо звонить ему на горячую линию

Изменить размер текста: A A

В четверг в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» у министра здравоохранения Александра Кравченко ведущая Елена Волова спросила, какая сейчас очередь на запись к онкологу.

- Вчера запрашивал эту информацию, - ответил Кравченко. – Леонид Ныжник, который сейчас у нас этой онкополиклиникой управляет, вчера передал привет от моих коллег из Москвы, где был на учебе. Я ему задал вопрос, сколько у нас сегодня люди ждут с впервые выявленным онкологическим диагнозом консультацию онколога. Ответ получил следующий: не больше двух дней. Прямо вот могу в эфире его телефон мобильный озвучить, потому что если человек приходит ногами в регистратуру онкологическую, приносит документы, в которых написано, что у него впервые выявлено онкологическое заболевание, мы прилагаем все усилия, чтобы этот человек попал максимально быстро к специалистам, чтобы нам начать первый этап специализированного лечения.

Также Кравченко посоветовал тем, кто в течение недели не может попасть на прием к онкологу, звонить ему на горячую линию или писать напрямую через сайт минздрава.