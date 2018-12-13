В Калининградской области заболевания сердечно-сосудистой системы лидируют среди смертельных болезней

13 Дек. 23:54 2018-12-13T23:56:22+03:00

При этом средняя продолжительность жизни в регионе - 72,6 года

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В четверг в прямом эфире программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» у министра здравоохранения Александра Кравченко ведущая Елена Волова спросила, от каких болезней калининградцы умирают чаще всего.

- На первом месте заболевания сердечно-сосудистой системы, - заявил министр. - Это сложная история. Как правило, болезнь копится годами. На втором мете – онкологические заболевания, что укладывается в стандартную российскую ситуацию. На третьем месте, как это ни странно, старость. Такой диагноз ставится, когда человек пережил 80-летний возраст и не обращался к врачу последние два года. Мы готовы всячески отстаивать свою позицию, что это действительно так.

При этом, Кравченко заявил, что в Калининградской области зафиксировано снижение смертности на 1,6%.

- Средняя продолжительность жизни у нас 72,6 года. Это хороший показатель, но стремиться нам надо к большему, - добавил министр.