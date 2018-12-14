В поселке под Краснознаменском сгорело 30 тонн сена

14 Дек. 10:05 2018-12-14T10:05:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в четверг, 13 декабря, пожарные по тревоге выезжали в поселок Никольское Краснознаменского района.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, на одной из поселковых улиц сгорело 30 тонн сена, которое хранилось в отдельно стоящем бетонном строении. Кровлю здания уничтожил огонь.

О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и 3 единицы техники.