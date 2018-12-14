2018-12-14T10:05:46+03:00
Происшествия

В поселке под Краснознаменском сгорело 30 тонн сена

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Вечером в четверг, 13 декабря, пожарные по тревоге выезжали в поселок Никольское Краснознаменского района.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, на одной из поселковых улиц сгорело 30 тонн сена, которое хранилось в отдельно стоящем бетонном строении. Кровлю здания уничтожил огонь.

О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и 3 единицы техники.

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