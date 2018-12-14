2018-12-14T10:17:45+03:00
Происшествия

В Калининграде пенсионер избил 15-летнюю соседку по коммунальной квартире

Жильцы поссорились на общей кухне, после чего пенсионер несколько раз ударил девушку по голове разделочной доской
Игорь ОРЕХОВ
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В коммунальной квартире на Парковой аллее Калининграде связался черт с младенцем. В том смысле, что утром на общей кухне встретились 66-летний жилец и его 15-летняя соседка. В словесном поединке победа, видимо, осталась за подрастающим поколением, потому что разъяренный пенсионер схватил разделочную доску и обрушил ее на голову юной оппонентки.

Получившая несколько ударов школьница в итоге была госпитализирована, а ее мать поспешила в полицию. К счастью для соседа (ну, и для потерпевшей девушки, конечно, тоже), заключением медицинской экспертизы нанесенные им телесные повреждения квалифицированы как легкий вред здоровью. Поэтому больше двух лет в совсем другой «коммуналке» горожанин в любом случае не получит.

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