2018-12-14T10:30:15+03:00
Спорт

Алиханов: К сожалению, «Балтика» в этом сезоне не очень хорошо себя чувствует

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Деньги, которые власти тратили на футбольный клуб «Балтика», не соответствуют тому результату, который команда показывает в этом сезоне. Об этом в ходе онлайн-интервью на сайте «Газета.Ru» заявил губернатор Антон Алиханов.

- К сожалению, клуб в этом сезоне не очень хорошо себя чувствует, но мы для себя определенные уроки из этого сделали: мы должны отойти от странного бизнеса с трансфертами, агентами и так далее. И мы сейчас полностью перестраиваем подход: делаем акцент на свою школу, вкладываем в это ресурс, в том числе и бюджетный, чтобы выращивать своих игроков, калининградских ребят, которые могут играть в родном клубе, расти до таких высот, что, наоборот, мы потом будем трансфертами заниматься в другие ведущие клубы, - сказал Алиханов.

Глава региона отметил, что «мы любим наш клуб, это наш символ».

- И от хорошей игры этого клуба, конечно, зависит то, как будет заполняться стадион и мы приблизимся к окупаемости или не приблизимся, - сказал он.

По итогам 24-х туров «Балтика» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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