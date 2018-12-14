Стала известна стоимость посещения ледового катка у Дома Советов в Калининграде

14 Дек. 10:28 2018-12-14T10:28:59+03:00

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Территорию у Дома Советов в Калининграде оформляют к Новому 2019 году. Там уже залили ледовую арену, которую в администрации города называют самым большим катком Калининграда. Пользователи соцсетей начали делиться фотографиями катка. Снимок, например, разместили в группе «Сообщество автомобилистов Калининград и области» в «ВКонтакте».

Известна и стоимость посещения ледовой арены. В будние дни взрослый билет за часовой сеанс катания – 150 рублей (плюс 150 рублей прокат коньков). Детям от 5 до 10 лет придется заплатить 100 рублей (плюс 50 рублей прокат коньков). В выходные дни стоимость увеличивается.

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Именинникам и детям до 5 лет – бесплатно.

Ранее в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» заместитель главы администрации Калининграда Анна Апполонова анонсировала открытие катка у Дома Советов.

- Планируем организовать ледовую арену – самый большой каток в городе. Карусели установят к 20-м числам декабря. На ярмарке у Дома Советов можно будет купить традиционно, живые ели, отдохнуть с детьми, погулять. Вся территория превратится в новогоднее пространство для отдыха, – сказала Апполонова.