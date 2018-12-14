В Калининграде 15 человек тушили пожар в садовом обществе «Победа» на ул. Горького

14 Дек. 10:38 2018-12-14T10:38:57+03:00

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В ночь на пятницу 14 декабря пожар случился в садовом товариществе «Победа», расположенном в конце улицы Горького, на выезде из города.

На часах 01.30, когда поступило сообщение на пульт дежурного.

В двухэтажном жилом доме полностью выгорел первый этаж, в деревянном перекрытии между этажами образовался прогар.

К счастью, обошлось без пострадавших. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти в составе 15 человек и 3 единицы техники.