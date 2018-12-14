2018-12-14T10:50:38+03:00
Общество

Антон Алиханов: Ничего страшного, чтобы летать эконом-классом, я не вижу

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Губернатор Антон Алиханов заявил, что летает эконом-классом и это совершенно нормально. Об этом глава региона рассказал в ходе онлайн-интервью на сайте «Газета.Ru».

-Бизнесом летаю, только если нет других мест, а лететь нужно. Летаю часто. Слава богу, от Калининграда до Москвы час 20 — час 30. Поэтому ничего страшного в том, чтобы летать в экономе, я не вижу. Это совершенно нормально. И я думаю, что мы много сэкономили за счет такого решения. Никто из моих подчиненных, моих замов не летает бизнесом, все летаем экономом, - сказал он.

Антон Алиханов отметил, что это «совершенно нормальная ситуация».

- Не могу сказать, что мы как-то особенно этим гордимся или рассказываем о том, что летаем экономом. Может, я ошибаюсь, мне кажется, что большинство губернаторов летают экономом. Хотя я могу ошибаться, не знаю. Но мне кажется, что это так, - сказал калининградский губернатор.

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