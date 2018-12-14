В мэрии сообщили об отключениях воды и электричества в Калининграде

14 Дек. 11:00 2018-12-14T11:00:25+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет холодной воды на шести улицах. Об этом сообащет пресс-служба мэрии.

До 13 часов отключено холодное водоснабжение на ул. ул. Летней 41-45,47-53,50-56; ул. П. Морозова 172; ул. Коммунистической 60-80, 61-79, 79б, 79а-105. На ул. Батальной 92 воды не будет до 18 часов, на ул. К. Маркса 28 и ул. Клинической 25-27, 63 – до 18 часов.

До 13 часов не будет электричества в пер. Батальном 1; на ул. Батальной 47-53, 57, 92; ул. Самаркандской 2-28 и на наб. Ген. Карбышева 10, 18.

На наб. Карбышева света не будет в домах 4, 6, 8, 12, 14, 20 до 18 часов.

До 18 часов электричество отключено также на ул. Дрожжевой 1 (школа № 29); ул. Багратиона 144, 156-160; ул. Эльблонгской 24, 30, 30а, 31-37; ул. Багратиона 144а, 156-160; ул. Батальной 55-65, 92; в пер. Батальном 4; в пер. Южном 1-15, 2-6; ул. Самаркандской 3-9.