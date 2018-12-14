В Калининградской области ежегодно 10-15 машин проваливается под лед

14 Дек. 11:34 2018-12-14T11:34:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Ежегодно в Калининградской области сотрудники МЧС фиксируют от 200 до 400 нарушений запрета выезда автомобилей на лед заливов. Такие данные были озвучены на заседании межведомственной пограничной комиссии, сообщает пресс-служба регионального правительства. При этом, отметили на заседании, от 10 до 15 машин ежегодно проваливается под лед.

Прошлой зимой на водных объектах произошло 8 происшествий. Спасатели МЧС в прошлом году со льда заливов спасли 24 человека, в этом году – 25 человек.